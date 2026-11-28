به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مهرداد محمدزاده با اشاره به ضرورت حمایت از خانواده‌های زندانیان و اقشار آسیب‌پذیر اظهار کرد: کمیته امداد با هدف کاهش مشکلات معیشتی و حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان، خدمات حمایتی متنوعی را ارائه می‌دهد که بخشی از این خدمات با استفاده از ظرفیت‌های دستگاه قضایی و احکام جایگزین حبس تأمین می‌شود.

وی افزود: سال گذشته ۱۴۰۰ میلیارد تومان از محل احکام جایگزین حبس برای جامعه هدف کمیته امداد و خانواده‌های زندانیان تحت پوشش اختصاص یافت که این اعتبار در بخش‌هایی از جمله تهیه پوشینه، بسته‌های معیشتی و تأمین هزینه‌های فرهنگی دانش‌آموزان نیازمند هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان‌غربی با اشاره به حمایت‌های دستگاه قضایی از این مجموعه ادامه داد: دادستان جدید استان، نیز در این زمینه قول مساعدت و افزایش حمایت‌ها از محل احکام جایگزین حبس در سال جاری را داده‌اند که می‌تواند زمینه گسترش خدمات حمایتی به خانواده‌های نیازمند را فراهم کند.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول در حمایت از خانواده‌های زندانیان تصریح کرد: توسعه همکاری‌های دستگاه قضایی، اداره کل زندان‌ها، کمیته امداد، ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان، در کنار بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و معتمدین، می‌تواند به ارتقای اثربخشی خدمات حمایتی و کاهش مشکلات این خانواده‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و مشارکت نهادهای حمایتی و خیرین، نقش مهمی در تأمین نیازهای ضروری خانواده‌های زندانیان و حمایت از فرزندان آنان دارد و این همکاری‌ها باید با رویکردی مستمر و منسجم دنبال شود.