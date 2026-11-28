به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سیدعلیرضا میروکیلی گفت: ماموران پلیس راه آهن یزد به یکی از مسافران قطار مسیر "زاهدان-تهران" مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، به بازرسی و انجام دیگر اقدامات لازم از این مسافر پرداختند و مقدار یک کیلو و ۱۰ گرم تریاک را به صورت جاساز بلع و انباری از معده او کشف کردند.

رئیس پلیس راه آهن استان یزد بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده روانه دادسرا شد.