به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ محمدگلوانی در تشریح این خبر افزود: ماموران ایستگاه بازرسی ایواوغلی در حین کنترل خودروهای عبوری مسیر خوی _ تبریز به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک و بلافاصله متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌ از خودروی مذکور تعداد ۲۲ هزار عدد انواع قرص غیرمجاز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوی با بیان اینکه خودروی مذکور توقیف و به پارکینگ انتقال یافت، خاطر نشان کرد: در این راستا یک نفر متهم دستگیر که پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا به پلیس ۱۱۰ گزارش و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.