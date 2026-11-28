مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی گفت: با اجرای طرح‌های عمرانی و آسفالت ریزی در روستاهای استان، میانگین اجرای طرح هادی از ۶۳ درصد به ۷۰ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم از اجرای طرح‌های هادی در ۸۲ روستای ارومیه خبرداد و افزود: ۱۱۶ کیلومتر آسفالت‌ریزی در روستاهای این شهرستان اجرا شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح خانه امید در شهرستان نیز گفت: ۱۰۵ متقاضی شهری و ۲۳۰ متقاضی روستایی برای تحویل زمین شناسایی شده و در فرآیند تخصیص زمین و تسهیلات قرار گرفته اند.

مقدم، توسعه زیرساختهای روستایی و فراهم کردن زمینه دسترسی اقشار کم درآمد به مسکن مناسب را از محورهای اصلی فعالیت بنیاد مسکن اعلام کرد و افزود: طرح خانه امید گامی در مسیر خانه دار شدن خانواده‌های نیازمند است.