طی چند هفته گذشته شمار مبتلایان به آنفولانزا در استان افزایش چشمگیری داشته است.

افزایش ابتلا به آنفلوانزا در کردستان

افزایش ابتلا به آنفلوانزا در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، با شروع فصل سرما شاهد شیوع بیماری‌های تنفسی هستیم.

آنفلوآنزا کار دانش‌آموزان را نیز به بستر بیماری و غیبت از کلاس کشاند تا جایی که برای قطع زنجیره بیماری، مسوولان تصمیم گرفتند تا امروز مدارس را تعطیل اعلام کنند.

آنچه در تجربه این بچه‌ها دیده می‌شود، با هشدار مدیرگروه بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی استان درباره آسیب‌پذیری بیشتر کودکان هم‌خوان است.

کادر درمان، روز‌های پرکاری دارند و با مراجعه بیمارانی روبه‌رو هستند که برای پیگیری وضعیتشان به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.