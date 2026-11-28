مسابقات قایقرانی پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش به مناسبت هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی، با حضور ۹ قایقران در بوشهر برگزار شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، این مسابقات به میزبانی هیئت قایقرانی استان بوشهر و در مسافت هفت کیلومتر، به یاد حماسه‌آفرینی دریادلان نیروی دریایی در هفتم آذر برگزار شد.

هادی کللی، رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر گفت: شرکت‌کنندگان این مسابقه ۹ نفر از پیشکسوتان و بازنشستگان نیروی دریایی ارتش بودند که به پاس سال‌ها تلاش و جانفشانی آنان در دفاع از ایران اسلامی، این رقابت برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان بالای ۵۵ سال سن داشتند، افزود: پیمودن هفت کیلومتر در حدود ۴۰ دقیقه، آن هم در رشته استقامتی ماراتن، توان و آمادگی جسمانی قابل توجهی می‌طلبد و تلاش این پیشکسوتان شایسته قدردانی است.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر همچنین با یادآوری سخنان امام شهید درباره درخشش نیروی دریایی ارتش در هشت سال دفاع مقدس، گفت: دریادلان ارتش همچنان در دفاع از کشور، توانمندی و اقتدار خود را به نمایش می‌گذارند.

در پایان این مسابقه، ابراهیم زمانی مقام نخست، مصطفی رفعت‌جو مقام دوم و حمید اهرمی مقام سوم را کسب کردند.

هفتم آذر ۱۳۵۹، خلیج فارس صحنه یکی از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبرد‌های دریایی تاریخ معاصر ایران بود؛ عملیاتی مشترک میان نیروی دریایی و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که با انهدام بخشی مهم از توان رزمی دریایی عراق، ضربه‌ای راهبردی به ماشین جنگی رژیم بعث وارد کرد و نام ناوچه قهرمان پیکان و دریادلان مدافع میهن را برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار ساخت.