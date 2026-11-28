روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام از شنیده‌شدن صدای انفجار و تیراندازی در منطقه ششدار شهر ایلام در شامگاه امروز خبر داد و اعلام کرد این صداها مربوط به تمرین‌های نظامی کنترل‌شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی سپاه ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با هدف اجرای برنامه‌های آموزش تکمیلی نظامی بسیجیان، شامگاه امروز شنبه هفتم آبان‌ماه، صدای انفجار و تیراندازی در منطقه ششدار شهر ایلام به گوش خواهد رسید.

در این اطلاعیه با تأکید بر برنامه‌ریزی قبلی و انجام تمرین‌های کنترل شده، آمده است: هیچ‌گونه خطری متوجه مردم نیست و شهروندان می‌توانند با آرامش خاطر به برنامه‌های روزانه خود ادامه بدهند.