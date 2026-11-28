ایگور تسرناداک، وزیر خارجه اسبق بوسنی درباره حضور شرکت اطلاعاتی و جاسوسی صهیونیستی «بلک کیوب» در بانیالوکا و احتمال استفاده مقامات صرب بوسنی از خدمات آن برای مقابله با مخالفان سیاسی هشدار داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، تسرناداک که ریاست حزب پیشرفت دموکراتیک بوسنی و هرزگوین را نیز بر عهده دارد، امروز شنبه با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد شرکت خصوصی اطلاعاتی صهیونیستی «بلک کیوب» در حال آماده‌سازی برای فعالیت در فضای عمومی جمهوری صرب بوسنی است.

وی گفت مدیر این شرکت اسرائیلی روز ۲۳ نوامبر، تنها یک روز پس از تعیین نخست‌وزیر دولت جدید جمهوری صرب بوسنی، به بانیالوکا، پایتخت این بخش از بوسنی سفر کرده است و به‌زودی مشخص خواهد شد که با چه افرادی دیدار کرده است.

تسرناداک با اشاره به شیوه فعالیت این شرکت گفت: «بلک کیوب در اجرای عملیات سازمان‌یافته و پیچیده انتشار اطلاعات گمراه‌کننده با هدف تخریب اعتبار افراد و سازمان‌ها تخصص دارد و هزینه اجرای چنین عملیات‌هایی به چندین میلیون دلار می‌رسد.»

به گفته وی، استفاده از هویت‌های جعلی، ضبط مخفیانه گفت‌و‌گو‌ها و انتشار هدفمند محتوای تحریف‌شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، از روش‌های مورد استفاده این شرکت برای تخریب اعتبار افراد یا اعمال فشار بر آنان است.

رئیس حزب پیشرفت دموکراتیک همچنین مدعی شد این شرکت رژیم صهیونیستی پیش از برگزاری انتخابات در مجارستان و اسلوونی، از سوی ویکتور اوربان و یانز یانشا به خدمت گرفته شده بود.

تسرناداک در پایان تأکید کرد که به‌عنوان نماینده مجلس، خود را موظف می‌داند افکار عمومی و به‌ویژه رسانه‌ها را درباره تلاش مقامات حاکم بر جمهوری صرب بوسنی برای استفاده از روش‌های خطرناک این شرکت علیه مخالفان سیاسی آگاه کند.

پیش از این نیز رسانه‌های بوسنی و هرزگوین از سفر مدیران شرکت اطلاعاتی صهیونیستی بلک کیوب، موسوم به «موساد خصوصی»، به بانیالوکا و دیدار‌های غیرعلنی آنان با مقامات جمهوری صرب بوسنی خبر داده بودند.

با وجود انتشار این گزارش‌ها، تاکنون جزئیات دیدار‌های صورت‌گرفته و اهداف سفر مدیران این شرکت اسرائیلی اعلام نشده است.