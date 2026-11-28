به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،صمد حضرتی با اشاره به پرونده عرضه خارج از شبکه آرد یارانه‌ای در تبریز گفت:به دنبال رصد بازرسان اتاق اصناف این شهرستان، کسر تعداد ۷۵ کیسه آرد یارانه‌ای در یک واحد نانوایی محرز شد و این نانوایی به صورت غیر قانونی و خارج از چارچوب سامانه یکپارچه تعیین شده این میزان آرد را فروخته بود.

حضرتی افزود: با توجه به اقرار اولیه متهم پرونده مبنی بر عرضه خارج از شبکه این آردها، پرونده به شعبه سوم بدوی شهرستان تبریز ارجاع شد و در نهایت شعبه رسیدگی کننده با احراز تخلف، حکم محکومیت فرد متخلف را صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه متهم به اشد مجازات به دلیل یارانه‌ای بودن کالا و خارج کردن آن از شبکه رسمی توزیع محکوم شد گفت: متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال معادل سه برابر ارزش ریالی کالا محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران امنیت غذایی جامعه گفت: بر اساس ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری آرد و نان (ابلاغی در سال ۱۴۰۳) هرگونه جابجایی آرد باید صرفا از طریق سامانه سیما و شبکه رسمی توزیع انجام شود.

حضرتی ادامه داد: شهروندان می‌توانند تخلفات مربوط به آرد و نان را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اطلاع رسانی کنند.