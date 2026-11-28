خیابان های شهرستان های استان تهران دیشب، صحنه حضور مردم متحد و استوار بود مردم در این اجتماعات باشکوه، با اعلام حمایت از نیروهای مسلح مقتدر، بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته، خیابان‌های شهرستان‌های استان تهران صحنه حضور گسترده و استوار مردمی شد که با شعار‌هایی حماسی، اتحاد و همبستگی خود را با حامیان امنیت ملی به نمایش گذاشتند.

در این اجتماعات باشکوه، شرکت‌کنندگان با تأکید بر اقتدار نظامی جمهوری اسلامی، حمایت بی‌قید و شرط خود را از نیرو‌های مسلح اعلام کردند. محور اصلی این تظاهرات، تأکید بر جایگاه استراتژیک و راهبردی تنگه هرمز بود؛ جایی که مردم با یک‌صدایی، بر حاکمیت و تسلط کامل نیرو‌های مقتدر ایران بر این گذرگاه حیاتی تأکید کردند.

این حضور گسترده، بار دیگر نشان داد که مردم در کنار نیرو‌های مسلح، سدی نفوذناپذیر در برابر هرگونه تهدید خارجی هستند و ثبات و امنیت منطقه را در گرو قدرت و اقتدار ایران می‌بینند.