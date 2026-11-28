به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امیررضا بزرگی، تکواندوکار گیلانی و از شاگردان سجاد خوش‌سیرت، ملی‌پوش اسبق تیم ملی تکواندو ایران، در مسابقات تکواندو قهرمان قهرمانان کشور که به میزبانی استان یزد برگزار شد، در رده سنی نونهالان موفق به کسب مدال ارزشمند برنز شد.

این رقابت‌ها با حضور ۳۶۰ تکواندوکار از سراسر کشور، در سالن وحدت یزد برگزار شد و ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.