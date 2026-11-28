مدیرکل پست استان فارس از تخصیص کد پستی به ۵۱۸ مکان عشایری در سطح استان خبر داد و بر برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات پستی و تجارت الکترونیک در این مناطق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد راستی‌کردار، مدیرکل پست استان فارس، در جلسه هم‌اندیشی با مدیرکل امور عشایری استان، اعلام کرد که تاکنون برای ۱۹۹ مکان در بوانات، ۳۴ مکان در زرین‌دشت و ۲۴ مکان در لارستان کد پستی تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه استان فارس از نظر تعداد مکان‌های عشایری ژئوکدشده در سطح کشور پیشتاز است، افزود که ارائه اطلاعات مکانی از سوی جامعه عشایری، پیش‌نیاز تخصیص کد پستی به این مکان‌ها محسوب می‌شود.

راستی‌کردار با اشاره به ظرفیت اتحادیه‌های عشایری در ارائه خدمات به مناطق دورافتاده، اظهار داشت: پست برای فراهم کردن زمینه فروش مستقیم محصولات عشایری و حذف واسطه‌ها، بستر فعالیت در تجارت الکترونیک را آماده کرده است.

وی تأکید کرد که برای بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی‌های عشایری در دریافت و ارسال مرسولات، انعقاد قرارداد و برگزاری دوره‌های آموزشی ضروری است.

در این نشست، مدیرکل امور عشایری استان فارس ضمن قدردانی از خدمات پست، بر ضرورت توسعه تجارت الکترونیک و بازاریابی محصولات این جامعه تأکید کرد و از آماده‌سازی پیش‌زمینه‌های توسعه تجارت الکترونیک عشایری در سروستان و نی‌ریز خبر داد.

سعید شعبانی، معاون فنی و بازرگانی پست فارس نیز با اشاره به ضرورت آشنایی نمایندگان و جامعه عشایری با مفاد تفاهم‌نامه، بر برگزاری جلسات کارشناسی و دوره‌های آموزشی تأکید کرد.

وی مراحل اجرای طرح را شامل معرفی نمایندگان پستی در شهرستان‌ها، شناسایی فروشگاه‌های مستعد، معرفی و فروش محصولات در بستر‌های مجازی و سپس ارزیابی و بازنگری فرایند‌ها دانست.

بر اساس اعلام حاضران، طرح «سیاه‌چادر تا مشتری» نیز با هدف اتصال مستقیم تولیدکنندگان عشایری به خریداران پیش‌بینی شده است.

با اجرای این طرح، عشایر می‌توانند محصولاتی از جمله صنایع‌دستی و لبنیات را بدون واسطه در بستر تجارت الکترونیک عرضه کنند.

لازم به ذکر است منظور از ژئوکد، تخصیص طول و عرض جغرافیایی به کد پستی است.