ظهر امروز در پی اقدام مسلحانه افراد ناشناس به سوی مولوی بشیر صلاح‌زهی در شهرستان سرباز، این عالم اهل سنتِ خوش‌نام به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان؛ فرمانده انتظامی شهرستان سرباز گفت: در پی سوءقصد مسلحانه و تیراندازی افراد ناشناس به سمت مولوی بشیر صلاح‌زهی، از علمای اهل‌سنت شهرستان سرباز، وی بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

سرهنگ زواری ادامه داد: پس از بررسی‌های اولیه، عاملان این ترور، دو فرد ناشناس موتورسوار بوده که پس از تیراندازی از محل متواری شدند؛ شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفته و تلاش پلیس برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره ابعاد این حادثه تروریستی و شناسایی و دستگیری عاملان شهادت این عالم اهل‌سنت، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.