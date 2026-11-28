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کسری تراز تجاری آمریکا با وجود شعارهای تبلیغاتی ترامپ ماه گذشته میلادی با افزایش حدود یازده درصدی به ۱۴۹.۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از پیشبینی اقتصاددانان نیز فراتر رفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این گزارش واردات آمریکا ماه گذشته میلادی با افزایش بیش از شش درصدی به رکورد ۳۶۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید، در حالی که در این مدت صادرات کالا ۲۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است .
بر اساس این گزارش، افزایش واردات و کسری تجاری آمریکا در حالیستکه اجرای سیاست های تعرفه ای دولت ترامپ ادامه دارد. ترامپ پیش تر اعمال تعرفه ها را ابزاری برای کاهش کسری تجاری و احیای صنایع داخلی آمریکا معرفی کرده بود.