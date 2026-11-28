به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس این گزارش واردات آمریکا ماه گذشته میلادی با افزایش بیش از شش درصدی به رکورد ۳۶۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید، در حالی که در این مدت صادرات کالا ۲۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است .

بر اساس این گزارش، افزایش واردات و کسری تجاری آمریکا در حالیستکه اجرای سیاست های تعرفه ای دولت ترامپ ادامه دارد. ترامپ پیش تر اعمال تعرفه ها را ابزاری برای کاهش کسری تجاری و احیای صنایع داخلی آمریکا معرفی کرده بود.