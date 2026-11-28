تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با درخشش پنج بازیکن یزدی، برای پنجمین بار عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دیدار پایانی رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی ۲۰۲۶ آسیا، عصر امروز (شنبه) در کشور تایلند برگزار شد و تیم ملی ایران با پیروزی ۳ بر یک مقابل ژاپن، برای پنجمین بار بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها ایستاد.

در این رقابت‌ها پنج بازیکن یزدی شامل محمدعلی مختاری، سیدعلی ناظم، داوود شکری، سیدمحمد داستان و سیدمهدی میرجلیلی در ترکیب تیم ملی حضور داشتند و نقش مهمی در افتخارآفرینی ساحلی‌بازان کشورمان ایفا کردند.

در دیدار فینال، تیم ملی ایران ابتدا از ژاپن عقب افتاد، اما شاگردان علی نادری با بازگشتی تماشایی موفق شدند سه بار دروازه حریف را باز کنند و با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی برسند. گل‌های ایران را علی میرشکاری، سیدمحمد داستان و موحد محمدپور به ثمر رساندند.

همچنین سیدمحمد داستان، بازیکن یزدی تیم ملی، با عملکرد درخشان خود عنوان بهترین دروازه‌بان این دوره از رقابت‌ها را به دست آورد تا افتخار دیگری به کارنامه ورزش استان یزد اضافه شود.

این قهرمانی در حالی رقم خورد که تیم ملی ایران پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را کسب کرده بود و اکنون با پنجمین قهرمانی، جایگاه خود را در فوتبال ساحلی قاره آسیا بیش از پیش تثبیت کرد.

درخشش پنج بازیکن یزدی در این رقابت‌ها و کسب عنوان بهترین دروازه‌بان آسیا توسط سیدمحمد داستان، برگ زرین دیگری در افتخارات ورزشی استان یزد به شمار می‌رود.