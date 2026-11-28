به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان کهگیلویه و بویراحمد، در این برنامه یک روزه ، وضعیت زندگی و نیاز‌های اولیه معیشتی مردم مورد بررسی قرار گرفت.

قلی پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گفت: در این سفر علاوه بر دیدار از بیماران زمین گیر مددجو ، ۵۰ بسته معیشتی ، تعدادی کفش و لباس و تعدادی بخاری نیز به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان به مددجویان تحت این نهاد در این روستا اهدا شد.