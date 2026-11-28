استاندار گلستان امروز برای بررسی مشکلات و ظرفیت‌های گمیشان به این شهرستان سفر کرد.

سفر استاندار گلستان به گمیشان برای بررسی مشکلات و ظرفیت‌های این شهرستان

سفر استاندار گلستان به گمیشان برای بررسی مشکلات و ظرفیت‌های این شهرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این سفر با هدف بررسی میدانی طرح‌های عمرانی، دیدار با نخبگان، فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، خانواده‌های معظم شهدا و بازدید ازطرح‌های مهم شهرستان گمیشان انجام می‌شود.

دیدار با خانواده شهید رحیم کتوکی از شهدای جنگ رمضان یکی از برنامه‌های علی اصغر طهماسبی بود.

طهماسبی هم چنین صبح امروز با فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در گمیشان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بازدید از بیمارستان ۶۴ تختخوابی این شهرستان، پل سیمین شهر و یک واحد تولیدی از دیگر برنامه‌های استاندار گلستان بود.