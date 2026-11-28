به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کاووس همتی بیان کرد: الگوی کشت هوشمند؛ طرحی راهبردی است که با هدف مدیریت بهینه منابع آب، افزایش بهره‌وری کشاورزی، سازگاری با تغییرات اقلیمی و صیانت از منابع آب و خاک در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته وی؛ ظرفیت‌های تولیدی منطقه، وضعیت منابع آبی، محدودیت‌های اقلیمی، ساختار کشت محصولات زراعی و چالش‌های پیش روی بهره‌برداران ارزیابی شده است.

همتی اظهار کرد: دشت ارسنجان به دلیل محدودیت منابع آب زیرزمینی و شرایط اقلیمی در زمره دشت‌های ممنوعه قرار دارد؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی تولید و حرکت به سمت کشاورزی علمی و متناسب با ظرفیت‌های طبیعی منطقه را دوچندان می‌کند.

این مقام مسئول اضافه کرد: الگوی کشت هوشمند با بهره‌گیری از داده‌های اقلیمی، اطلاعات آب و خاک، نیاز آبی محصولات و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه، امکان انتخاب محصولات مناسب و تعیین سطح زیرکشت متناسب با توان اکولوژیک را فراهم می‌سازد و می‌تواند در افزایش بهره‌وری منابع و کاهش فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی نقش مؤثری داشته باشد.

وی گفت: اجرای موفق این برنامه مستلزم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های نوین، مشارکت کشاورزان و توجه به صرفه اقتصادی محصولات است تا ضمن حفاظت از منابع پایه، درآمد و معیشت بهره‌برداران و پایداری تولید نیز حفظ شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: انتخاب دشت ارسنجان به‌عنوان نخستین پایلوت اجرای الگوی کشت هوشمند فارس، فرصتی برای ارزیابی و توسعه مدیریت داده‌محور در بخش کشاورزی است؛ رویکردی که در صورت موفقیت می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر دشت‌های استان در مسیر کشاورزی پایدار، افزایش بهره‌وری آب و تقویت امنیت غذایی مورد استفاده قرار گیرد.