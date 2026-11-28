پیکر بانو حاجیه صغری توکلی، مادر شهید رضا زارعی و همسر شهید حاج محمد زارعی، با حضور جمعی از مسئولان و مردم قدرشناس در روستای فارفان شهرستان ورزنه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بانو حاجیه صغری توکلی در طول زندگی، همسر و فرزند خود را در راه دفاع از میهن اسلامی تقدیم کرد و نام خود را در شمار خانواده‌های ایثارگر این سرزمین به یادگار گذاشت.

همسر وی، شهید حاج محمد زارعی، متولد چهارم مرداد ۱۳۲۳ بود که پنجم دی‌ماه ۱۳۶۵ در عملیات والفجر ۹ به شهادت رسید. فرزندش، شهید رضا زارعی نیز متولد پانزدهم آذر ۱۳۴۷ بود که چهاردهم مرداد ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۲ به فیض شهادت نائل آمد.

در این مراسم، هادی قدیری، نماینده بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورزنه، با گرامیداشت مقام این بانوی ایثارگر گفت: خانواده‌های معظم شهدا نماد‌های ماندگار صبر، ایمان و فداکاری هستند.

وی افزود: امنیت، عزت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار و ازخودگذشتگی شهدا و خانواده‌های معظم آنان است.