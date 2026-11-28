وحید جلیلی قائم مقام سازمان صداوسیما، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: پیکر رضا امیرخانی، نویسنده محبوب ایرانی امروز، جمعه، روی دست اهل ادب و هنر و هوادارانش، تشییع و در قطعه ۵۱ بهشت‌زهرای پایتخت به خاک سپرده شد.

وی افزود: هنرمندان و نویسندگانی متعددی که برای وداع آخر با امیرخانی در مراسم خاکسپاری او در بهشت‌زهرا حاضر شدند، در حاشیه این مراسم درباره راز محبوبیت و ماندگاری شخصیت و تاثیرگذاری آثار او گفت‌و‌گو کردند.

جلیلی گفت: در امور فرهنگی نیز از روحیه نقادانه امیرخانی در مواجهه با مسائل فرهنگ و سیاست گفت.

وی افزود: داستان‌های کوتاه امیرخانی از سال ۷۵ در نیستان منتشر می‌شد، که آن داستان‌های کوتاه متاسفانه کمتر دیده شد و کمتر قدرش دانسته شد. ولی در همان داستان‌های کوتاه هم امیرخانی نگاهی انتقادی داشت، مثل سایر آثار بلندش؛ مثل «ارمیا» که یک نگاه متفاوت و نقادانه پشت آن نهفته بود.

جلیلی در پایان گفت: این تک بودن و صاحب سبک بودن از همان اولین اثر امیرخانی نمایان بود. در مقالاتی که در سایت لوح هم می‌نوشت همان نگاه انتقادی و روبه جلو وجود داشت و، چون با شجاعت می‌نوشت و به آنچه می‌نوشت باور داشت، آثارش تاثیرگذار بود و ماندگار.