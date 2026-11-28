وحید جلیلی گفت : شجاعت و باورمندی رضا امیرخانی در انتقادهای سیاسی و اجتماعی مثال زدنی بود.

وحید جلیلی قائم مقام رئیس رسانه ملی در امور فرهنگی ، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: داستان‌های کوتاه امیرخانی از سال ۷۵ در نیستان منتشر می‌شد که آن داستان‌های کوتاه متاسفانه کمتر دیده شد و کمتر قدرش دانسته شد.

وی افزود : ولی در همان داستان‌های کوتاه هم امیرخانی نگاهی انتقادی داشت، مثل سایر آثار بلندش؛ مثل «ارمیا» که یک نگاه متفاوت و نقادانه پشت آن نهفته بود.

جلیلی در پایان گفت: این تک بودن و صاحب سبک بودن از همان اولین اثر امیرخانی نمایان بود. در مقالاتی که در وبگاه لوح هم می‌نوشت همان نگاه انتقادی و روبه جلو وجود داشت و، چون با شجاعت می‌نوشت و به آنچه می‌نوشت باور داشت، آثارش تاثیرگذار بود و ماندگار.

رضا امیرخانی دوم آذرماه براثر عارضه ناشی از سقوط از ارتفاع دار فانی را وداع گفت .