به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیماآرمان شهبازی گفت‌: پس از حذف یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه، فروش این محصولات به کمتر از ۵ درصد رسید و با بهبود نسبی بازار به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت؛ اما افزایش دوباره قیمت کود اوره، بار دیگر فروش این کود‌ها را به مرز توقف رساند.

وی افزود: محدودیت منابع مالی کشاورزان باعث شده است تأمین کود اوره در اولویت قرار گیرد و منابع کافی برای خرید کود‌های فسفاته و پتاسه باقی نماند.

شهبازی هشدار داد: کاهش مصرف این کود‌ها و تغذیه نامتوازن گیاه می‌تواند در زمان برداشت، به افت عملکرد محصولات کشاورزی منجر شود.