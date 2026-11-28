به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم سی و نهمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، فردا (یکشنبه ۸ آذرماه) با برگزاری شش دیدار پیگیری می‌شود و ۱۲ تیم حاضر در این رقابت‌ها برای کسب امتیازات هفته ششم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

در نخستین دیدار این هفته و از ساعت ۱۴:۰۰، مقاومت شهرداری تبریز در خانه میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود. نماینده تبریز که برای فاصله گرفتن از انتهای جدول به امتیازات این مسابقه نیاز دارد، برابر گچسارانی قرار می‌گیرد که پس از پیروزی در هفته گذشته با انگیزه و روحیه‌ای مضاعف پا به این دیدار می‌گذارد.

در امیدیه نیز نفت میزبان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خواهد بود. نماینده امیدیه که هفته گذشته اولین امتیاز خود در این فصل را کسب کرد، کار دشواری برابر سپاهان دارد؛ تیمی که تاکنون در تمامی دیدار‌های خود به پیروزی رسیده و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود.

مس کرمان در دیگر دیدار هفته ششم از هپکو اراک پذیرایی می‌کند. تقابل تیم‌های سوم و ششم جدول رده‌بندی از حساسیت بالایی برخوردار است و هپکو امیدوار است با کسب امتیاز در این مسابقه، فاصله خود را با تیم‌های بالای جدول کاهش دهد.

استقلال کازرون، صدرنشین و مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر، این هفته میزبان پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب خواهد بود. کازرونی‌ها که در رقابتی نزدیک با سپاهان برای حفظ صدر جدول قرار دارند، تاکنون تمامی امتیازات ممکن را کسب کرده‌اند و به دنبال تداوم روند پیروزی‌های خود هستند. در سوی مقابل، پرواز هوانیروز سه امتیازی در اندیشه رقم زدن شگفتی برابر صدرنشین مسابقات است.

میدکوفرآور زرند، دیگر نماینده استان کرمان نیز به مصاف سپاهان نوین اصفهان می‌رود. هر دو تیم با پنج امتیاز در جدول رده‌بندی حضور دارند و این مسابقه فرصتی برای بهبود جایگاه آنها خواهد بود. زرندی‌ها که تاکنون در میان تیم‌های تازه‌وارد به لیگ برتر عملکرد بهتری داشته‌اند، به دنبال افزایش اندوخته امتیازی خود در این رقابت‌ها هستند.

در آخرین دیدار هفته ششم نیز نیروی زمینی تهران میزبان نام‌آوران مشهد خواهد بود. هر دو تیم که در هفته‌های اخیر نتایج مطلوبی کسب نکرده‌اند، با هدف پایان دادن به روند ناکامی‌های خود و بهبود جایگاهشان در جدول رده‌بندی پا به این مسابقه می‌گذارند.

برنامه کامل دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

**

یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۴:۰۰

مقاومت شهرداری تبریز - نفت و گاز گچساران

نفت امیدیه - فولاد مبارکه سپاهان اصف‌ها k

یکشنبه ۸ آذر ۱۴۰۵ - ساعت ۱۶:۰۰

**

مس کرمان - هپکو اراک

استقلال کازرون - پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب

میدکوفرآور زرند - سپاهان نوین اصفهان

نیروی زمینی تهران - نام‌آوران مشهد