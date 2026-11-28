نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا از مردم این کشور خواست با فشار بر قانون گذاران، زمینه تصویب طرح انتشار کامل اسناد و پرونده های جفری اپستین مجرم جنسی را فراهم کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ توماس مسی گفته همه مردم باید با نمایندگان خود در مجلس نمایندگان و سنا تماس بگیرند و آنها را به رای مثبت برای تصویب این طرح تشویق کنند.

این نماینده کنگره اعلام کرد طرح دوم شفافیت پرونده های اپستین پس از تعطیلات کنگره، در مجلس نمایندگان به رای گیری علنی گذاشته می شود. این طرح به دادستان های کل ایالتها، اعضای کنگره و قربانیان اپستین اجازه می دهد در صورت عدم انتشار اسناد، از وزارت دادگستری آمریکا شکایت کنند.

در مجلس سنا نیز جف مرکلی Jeff Merkley و بن ری لوهان Ben R. Luján سناتورهای دموکرات، هدایت طرح مشابهی را بر عهده دارند. تاکنون بخشی از اسناد مربوط به اپستین منتشر شده که نام چهره های سیاسی آمریکا و کشورهای غربی از جمله ترامپ بارها در این اسناد ذکر شده است.