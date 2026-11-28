سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۸۱ هزار مترمربع عملیات روکش آسفالت در مناطق مختلف اهواز اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید سعیدی ادامه داد: از ابتدای سال جاری، عملیات روکش آسفالت در محلات مهدیس در منطقه ۸، فرهنگیان در منطقه ۳، کیانپارس و کیان‌آباد در منطقه ۲ و کوی سیاحی در منطقه ۶ اجرا شده و مجموع عملیات انجام‌شده تاکنون به ۱۸۱ هزار مترمربع رسیده است.

وی ا اشاره به اجرای بخش عمده عملیات آسفالت‌ریزی در ساعات شب، تصریح کرد: به‌منظور کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از ایجاد اختلال در تردد شهروندان، برنامه‌ریزی اجرای این پروژه‌ها عمدتاً در ساعات شب انجام شده است.

سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز با بیان اینکه هزینه‌های اجرای آسفالت در سال جاری بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود افزایش قیمت مصالح، روند اجرای پروژه‌های عمرانی بدون وقفه ادامه دارد و قیر مورد نیاز شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت از محل منابع جاری و بند «ز» تبصره ۳ قانون بودجه کشور تأمین می‌شود.

سعیدی با اشاره به اینکه شهر اهواز دارای حدود ۳۱ میلیون مترمربع معبر است، خاطرنشان کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد معابر شهر نیازمند روکش آسفالت هستند و برای رفع کامل این نیاز، اعتباری در حدود ۱۹ همت مورد نیاز است.

وی با تأکید بر توجه ویژه مدیریت شهری به مناطق کمتر برخوردار اظهار داشت: هم‌اکنون عملیات زیرسازی در محلات کوی فدک، ملاشیه و کوی سیاحی با جدیت در حال اجراست تا پس از تکمیل زیرسازی، عملیات آسفالت با کیفیت مطلوب در این مناطق نیز انجام شود.

سعیدی در پایان تأکید کرد: توسعه متوازن خدمات عمرانی و ارتقای کیفیت معابر شهری در تمامی مناطق، به‌ویژه محلات کمتر برخوردار، از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و این روند با تمام توان ادامه خواهد داشت.