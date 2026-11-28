به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید حسنوند گفت: رانندگانی که بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت بالاتر از حد مجاز رانندگی کنند، به‌عنوان رانندگان مخاطره‌آمیز شناخته شده و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.

وی با اشاره به سرعت‌های مجاز در محورهای مواصلاتی استان افزود: حداکثر سرعت مجاز در آزادراه‌ها ۱۲۰، بزرگراه‌ها ۱۱۰ و جاده‌های اصلی ۹۵ کیلومتر بر ساعت است و تجاوز از این سرعت‌ها تخلف محسوب می‌شود.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: علاوه بر توقیف پنج‌روزه خودرو، رانندگان متخلف برای انجام آزمایش سلامت و هوشیاری به بهداری فراجای استان معرفی می‌شوند.

سرهنگ حسنوند با اشاره به نقش دوربین‌های ثابت جاده‌ای در شناسایی تخلفات سرعت گفت: این دوربین‌ها سرعت‌های بحرانی را ثبت و اطلاعات رانندگان متخلف را شناسایی می‌کنند تا برای برخورد قانونی و توقیف خودرو به پلیس فراجا اعلام شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه افزود: کنترل سرعت نقش مؤثری در کاهش تصادفات و حوادث رانندگی دارد و هرچه سرعت خودرو کمتر باشد، در صورت وقوع حادثه احتمال شدت آسیب‌ها نیز کاهش می‌یابد.

رئیس پلیس راه خوزستان پیش‌تر از افزایش چهاردرصدی تلفات جانی تصادفات جاده‌ای استان در نیمه نخست سال خبر داده بود.

حسنوند عوامل انسانی، وضعیت ایمنی راه‌ها، کیفیت خودروها و شرایط اقلیمی را از عوامل مؤثر در وقوع تصادفات عنوان کرده و بر ضرورت رفع نقاط ناایمن و اصلاح نواقص ایمنی محورهای پرخطر استان تأکید کرده بود.