مسابقات قهرمانی والیبال دختران بسیج استان اصفهان با حضور ۱۴ تیم از شهرستان‌های مختلف استان، به میزبانی تربیت بدنی سپاه ناحیه برخوار در دولت‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مجید رجبی، مدیر مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) و مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت استان اصفهان، گفت: این رقابت‌ها در ادامه مسابقات منطقه‌ای و با حضور ۱۴ تیم راه‌یافته به مرحله نهایی، طی دو روز برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را توسعه ورزش بسیج، شناسایی استعداد‌های ورزشی و فراهم‌کردن زمینه حضور ورزشکاران مستعد در سطوح بالاتر رقابت‌ها عنوان کرد.

رجبی افزود: مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج در طول سال، مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی را از سطح پایگاه‌های مقاومت آغاز می‌کند و پس از برگزاری رقابت‌ها در مراحل حوزه، ناحیه و شهرستان، قهرمانان استانی را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت این رقابت‌ها برای شناسایی ورزشکاران مستعد گفت: نفرات برتر پس از طی مراحل استعدادیابی و نخبه‌پروری، برای حضور در تیم‌های باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت استان و شهرستان‌ها انتخاب می‌شوند.

مدیر مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج استان اصفهان ادامه داد: ورزشکاران منتخب با حضور در این مجموعه‌ها، فرصت شرکت در لیگ‌های شهرستانی، استانی و کشوری را پیدا می‌کنند و استعداد‌های برتر نیز می‌توانند در مسیر دعوت به تیم‌های ملی قرار گیرند.

رجبی تأکید کرد: برگزاری مستمر مسابقات ورزشی، از برنامه‌های بسیج برای توسعه ورزش، شناسایی استعداد‌های جوان و حمایت از ورزشکاران مستعد است.