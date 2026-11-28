به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این در حالی است که در سه ماهه دوم نیز این رشد منفی و در سه ماهه اول صفر ارزیابی شده است .گزارش های رسمی حاکیست ماه گذشته، هزینه استقراض ۱۰ ساله دولت فرانسه از مرز ۵ درصد گذشت که بالاترین سطح در ۲۴ سال اخیر محسوب می شود.

پیش بینی شده کسری بودجه فرانسه در سال جاری به ۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که بالاترین رقم در منطقه یورو محسوب می شود.میزان بدهی عمومی این کشور نیز به بالاتر از صد درصد رسیده و بحران اقتصادی در ماه های اخیر عامل اعتراضات گسترده مردمی بوده است .

گاردین نیز امروز گزارش داد یک نفر از هر پنج کودک فرانسوی در فقر زندگی می کنند.