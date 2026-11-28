به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،حمیده اسحاقی رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت:همزمان با آغاز هفته قرآن، عترت و نماز ۶۵۰۰ محفل انس با قرآن در ۶۵۰۰ مدرسه آذربایجان شرقی به یاد قائد شهید امت اسلامی ، شهدای دانش‌آموز، شهدای جنگ تحمیلی سوم و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگزار می‌شود.



وی گفت:بر این اساس مجموعه‌ای از برنامه‌های قرآنی، فرهنگی و تربیتی با شعار محوری نسل قرآنی در میدان حاضر و مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها از ۷ آذر تا ۱۳ آذر در مدارس و فضا‌های فرهنگی و مذهبی استان برگزار می‌شود.

اسحاقی افزود:تقویت هویت دینی و تعمیق باور‌های اعتقادی دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ انس با قرآن کریم، آشنایی نسل نوجوان با معارف و سیره اهل‌بیت (ع) و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در مدارس از جمله اهداف برگزاری هفته قرآن، عترت و نماز در مدارس آذربایجان شرقی است.