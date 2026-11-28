گروهی از جوانان غزه به تازگی کار آموزش اسکیت بورد به بچه‌های غزه را شروع کرده اند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فلسطینی‌ها با وجود سختی‌ها در نوار غزه، راه‌هایی برای ورزش و سرگرمی پیدا می‌کنند. گروهی از جوانان غزه به تازگی کار آموزش اسکیت بورد به بچه‌های غزه را شروع کرده‌اند.

پشت بام ساختمان‌های ویران در نوار غزه جایی است که روز‌ها یک گروه جوان به کودکان اسکیت بورد یاد می‌دهند، تا برای لحظاتی آنها را از جنگ دور کنند.

این ویرانه‌ها در نوار غزه به یک اسکیت پارک موقت تبدیل شده است. پیش از جنگ دو اسکیت پارک در غزه وجود داشت که حالا هر دوی آنها ویران شده است. با این حال جوانان راه‌هایی برای دوری از رنج کودکان از شرایط جنگ و سرگرمی آنها در بین ویرانه‌ها پیدا کرده‌اند.