به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران از واگذاری ۶۵ واحد مسکونی به خانواده‌های نیازمند در استان مازندران خبر داد و گفت: هم‌زمان با افتتاح واحد‌های مسکونی در روستا‌های هزارجریب نکا، طرح آسفالت راه دسترسی روستای شیت نیز به بهره‌برداری رسید.

سلیمان‌نژاد، در حاشیه افتتاح طرح‌های مسکن محرومان و آسفالت راه روستایی در منطقه هزارجریب نکا، با اشاره به اقدامات محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی گفت: امروز در روستای شیت از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا، یک واحد مسکونی را به یکی از ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی تقدیم کردیم و چهار واحد مسکونی دیگر نیز هم‌زمان در این منطقه به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این واحد‌های مسکونی در قالب برنامه مشترک بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها، شورا‌های اسلامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و خیران احداث شده‌اند؛ اقدامی که با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادی، زمینه خانه‌دار شدن خانواده‌هایی را فراهم می‌کند که توان تأمین مسکن مناسب را ندارند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا در مازندران، با اشاره به اجرای این طرح در هفته بسیج تصریح کرد: در مجموع، ۶۵ واحد مسکونی در شهرستان‌های مختلف استان مازندران به خانواده‌های نیازمند واگذار شد که این اقدام، جلوه‌ای از مشارکت و همدلی برای رفع محرومیت و تأمین سرپناه اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

سلیمان‌نژاد، ارزش چهار واحد مسکونی افتتاح‌شده در منطقه هزارجریب نکا را حدود ۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این منازل با هدف ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های محروم و فراهم‌کردن شرایطی مناسب‌تر برای زندگی آنان احداث و امروز به بهره‌برداری رسید.

مسئول بسیج سازندگی سپاه کربلا در مازندران، همچنین از افتتاح طرح آسفالت راه دسترسی روستای شیت خبر داد و اظهار کرد: در حوزه راه‌های روستایی، تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان داریم که بر اساس آن، روستا‌های هدف انتخاب می‌شوند؛ در این طرح، عملیات زیرسازی با مشارکت دهیاری، شورا و مردم روستا انجام شده و بسیج سازندگی تأمین و اجرای آسفالت را برعهده می‌گیرد.

سلیمان‌نژاد، ادامه داد: بخشی دیگر از اقدامات نیز از محل سهمیه قیر بسیج سازندگی انجام می‌شود که بیشتر برای بهسازی راه‌های روستا‌های مناطق بالادست استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پایان، خدمت‌رسانی به مردم مناطق روستایی، حمایت از خانواده‌های محروم و توسعه زیرساخت‌های عمرانی را از رویکرد‌های بسیج سازندگی برشمرد و تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها با تکیه بر مشارکت مردم، همکاری دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت گروه‌های جهادی، در مسیر محرومیت‌زدایی و آبادانی روستا‌ها دنبال می‌شود.