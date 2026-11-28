به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رضا قیطاسی نماینده کشورمان در هشتمین دوره مسابقات جهانی چوب‌کشی (مس‌رستلینگ) در شهر کازان روسیه به دور سوم رقابت‌ها راه یافت.

قیطاسی در دور نخست مسابقات با قرعه استراحت مواجه شد و در دور دوم با رویارویی مقابل نماینده اندونزی به پیروزی دست یافت تا با اقتدار به مرحله سوم این رقابت‌ها صعود کند.

نماینده ایران در ادامه این رقابت‌ها برای تداوم روند موفقیت‌آمیز خود و نزدیک‌شدن به سکو‌های برتر مسابقات جهانی تلاش خواهد کرد.