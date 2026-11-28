به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بسته اخبار کوتاه گیلان در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ خبر‌هایی از مناطق مختلف گیلان گنجانده شده است.

این خبر‌ها عبارتند از:

میزبانی تالاب جوکندان تالش از پرندگان آبزی و مهاجر

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رقابت بیش از ۵۰۰ دانش آموز گیلانی در مسابقات دانش‌آموزی ریاضی

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توزیع آرد یارانه‌ای خانه پزی در روستا‌های بدون نانوایی در فومن

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و اجرای آیین‌های ویژه، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در مناطق مختلف گیلان