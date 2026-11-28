پخش زنده
امروز: -
در هفتم آذر ۱۴۰۵ خبرهایی از گوشه و کنار گیلان در بسته اخبار کوتاه آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در بسته اخبار کوتاه گیلان در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۵ خبرهایی از مناطق مختلف گیلان گنجانده شده است.
این خبرها عبارتند از:
میزبانی تالاب جوکندان تالش از پرندگان آبزی و مهاجر
*******
رقابت بیش از ۵۰۰ دانش آموز گیلانی در مسابقات دانشآموزی ریاضی
*******
توزیع آرد یارانهای خانه پزی در روستاهای بدون نانوایی در فومن
*******
و اجرای آیینهای ویژه، به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در مناطق مختلف گیلان