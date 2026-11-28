رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش، با تأکید بر اینکه نیروی دریایی ارتش از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را در سیطره دارد، گفت: آمریکایی‌ها دیگر خواب حضور و جولان در خلیج فارس را هم نخواهند دید؛ چراکه شاخاب پارسی تحت کنترل سلحشوران ولایتمدار ارتشی و سپاهی ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی نوشت: هفتم آذر، روز بزرگداشت نگاهبانان سلحشور و دریادل خلیج فارس و تنگه هرمز را گرامی می‌داریم. نیروی دریایی ارتش، حقیقتاً از عناصر و مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی است.

این نیروی الهی و ولایتمدار، مأمور صیانت از اقتدار دریایی و میراث‌دار خون پاک شهدای ناو‌های دنا، جوشن، سهند و سبلان است. دریادلان ارتشی ما هم‌قدم و هم‌نفس با برادران سپاهی‌شان در برابر غرش توپ‌های متجاوزان مستکبر ایستادند و شر وجود نحس آمریکا را از خلیج فارس کم کردند.

آقای محسنی اژه‌ای تأکید کرد: آمریکایی‌ها دیگر خواب حضور و جولان در خلیج فارس را هم نخواهند دید؛ چراکه شاخاب پارسی تحت کنترل سلحشوران ولایتمدار ارتشی و سپاهی ایران اسلامی است.

رئیس قوه قضائیه نوشته است: نیروی دریایی ارتش امروز از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را تحت سیطره دارد و پنجه در پنجه آمریکایی‌ها نهاده است. قطعاً و یقیناً پیروزی و ظفر از آن قوای مسلح مؤمن ما خواهد بود؛ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُون.

آقای محسنی اژه‌ای ادامه داده: به روان پاک همه شهدای نیروی دریایی اعم از ارتشی و سپاهی و به‌ویژه ۱۰۴ شهید سرافراز ناو دنا، آن دریادلان جاودانه‌ای که خون پاکشان در پهنه نیلگون دریا سندی ماندگار از وفاداری به میهن شد، درود می‌فرستیم؛ چه آنان که پیکر مطهرشان به آغوش وطن بازگشت و چه آنان که در ژرفای آب‌های نیلگون آرام گرفتند.