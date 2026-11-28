فرماندار تهران گفت: در راستای معرفی و گسترش خدمات فرهنگی و تبلیغی استان تهران در میان اقشار مختلف مردم و جامعه هدف سازمان‌ها و نهادهای کشور، دیدار و تفاهم خوبی با نماینده دفتر تبلیغات اسلامی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین خوش اقبال افزود: در دیدار، با حجت‌الاسلام والمسلمین یحیی کمال رئیس اداره تعاملات و همکاری‌ها و مشاور معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی و تلاش‌های دفتر تبلیغات اسلامی در راستای معرفی و گسترش خدمات فرهنگی و تبلیغی در میان اقشار مختلف مردم و جامعه هدف سازمان‌ها و نهاد‌های کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مجموعه در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و آموزشی تأکید شد.

فرماندار تهران ابراز امیدواری کرد :با تقویت تعاملات و هماهنگی‌های دوجانبه، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های این مجموعه در شهرستان تهران فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه‌های فرهنگی، تبلیغی و آموزشی، برای توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک اعلام آمادگی کرد.