به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال امروز شنبه ۷ آذر در حالی از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس از تیم صنعت نفت آبادان میزبانی خواهد کرد که آبی‌ها عارف آقاسی، یاسر آسانی و علیرضا کوشکی را به دلیل محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارند.

ترکیب استقلال برای بازی با صنعت نفت آبادان به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف، محمدحسین اسلامی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان