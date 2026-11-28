به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل اطلاعات استان مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای لبیک به فرمان مقتدای شهید و قائد امت، امام خامنه‌ای (ره) و در ادامه طرح شناسایی مزدوران آمریکایی ـ صهیونیستی در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴، با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات، ۱۳ نفر از عناصر مرتبط با اغتشاشات در شهرستان شازند دستگیر شدند.

بر اساس این اطلاعیه، افراد دستگیرشده در تخریب گسترده و آتش‌زدن خودرو‌های فرمانداری، حمله به حافظان امنیت، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، خودرو‌های امدادی و شخصی، اماکن دولتی، مساجد، حوزه علمیه امام رضا (ع) و پایگاه بسیج و همچنین غارت اموال عمومی نقش داشته‌اند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از افراد دستگیرشده تعدادی سلاح سرد و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر کشف و ضبط شده است.