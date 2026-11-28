سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد نادیده گرفتن منافع ایران و روسیه، طرح آمریکایی «راهگذر زنگزور» را به شکست قطعی می کشاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ماریا زاخارووا، در نشست خبری هشدار داد که اجرای این پروژه نباید به ایجاد خطوط تقسیم جدید در منطقه منجر شود. پیشتر نیز ایران مخالفت خود را با اجرای این طرح اعلام کرده است.

سند «راهگذر زنگزور» مرداد سال گذشته در دیدار ترامپ با حضور روسای جمهور ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن امضا شد و ارمنستان از ابتدای آذر اجرای رسمی آن را اعلام کرد.

این طرح آمریکایی یک مسیر حمل و نقل و لجستیک از جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق جنوب ارمنستان ایجاد می‌کند که در نهایت به ترکیه و اروپا می‌پیوندد.