فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کاهش ۲۱ درصدی سرقت در فیروزکوه خبر داد و این شهرستان را از نظر ثبات انتظامی و ترافیکی، امن‌ترین منطقه استان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت: این شهرستان در هشت ماهه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۲۱ درصدی جرایم سرقت در دو سطح کلان و خرد بوده است.

وی تأکید کرد: این دستاورد مدیون تلاش‌های همه‌جانبه مردم، مسئولان محلی و همکاری تنگاتنگ نیرو‌های نظامی و انتظامی در سطح منطقه است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به نقش محوری پلیس در مدیریت اجتماعی و حفظ نظم عمومی افزود: پلیس در تمامی عرصه‌ها، از مدیریت ترافیک تا برقراری امنیت در اجتماعات شبانه، در کنار مردم حاضر است تا پایداری نظم را تضمین کند.

این مراسم که در فرمانداری فیروزکوه برگزار شد، سرهنگ کامران نادری به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان معرفی و از زحمات و سرهنگ محمد باقر حاتم‌وند قدردانی شد .