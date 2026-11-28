به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر علی فیضی گفت: این پویش همزمان با سراسر کشور و به مناسبت روز زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آغاز می‌شود و تا ۱۶ آذر، روز دانشجو، ادامه خواهد داشت.

وی هدف از اجرای این پویش را ترویج فرهنگ اهدای خون و افزایش مشارکت بانوان، دانشجویان و دانشگاهیان عنوان کرد و افزود: این حرکت انسان‌دوستانه فرصتی برای کمک به بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی است.

مدیرکل انتقال خون خوزستان با تأکید بر اینکه نیاز مراکز درمانی به خون همیشگی است، گفت: اهدای خون نباید به مناسبت‌ها و پویش‌های مناسبتی محدود شود و مشارکت مستمر اهداکنندگان نقش مهمی در تأمین پایدار ذخایر خونی دارد.

فیضی از بانوان و دانشگاهیان استان دعوت کرد با حضور در مراکز اهدای خون به این پویش ملی بپیوندند.

وی با اشاره به ارزش والای اهدای خون در نجات جان بیماران ادامه داد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند به سه بیمار نیازمند کمک کند و فرصتی دوباره برای زندگی به آنان ببخشد.