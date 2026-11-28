تکمیل مرکز تیمار و بازپروری حیات‌وحش شرق کشور در طرقبه‌شاندیز به ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات تخصصی نیاز دارد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در جریان بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از این مرکز گفت: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و با زیربنای ۲۵۰ مترمربع در حال احداث است و تاکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

داود نورمحمدی افزود: برای تکمیل زیرساخت‌ها و تأسیسات این مرکز ۴۰ میلیارد ریال و برای خرید تجهیزات تخصصی دامپزشکی و درمان حیات‌وحش ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

وی تأمین خودروی ویژه امداد و انتقال حیات‌وحش را نیز از نیاز‌های ضروری این مجموعه برشمرد و ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل و بهره‌برداری از این مرکز تسریع شود.

در این بازدید، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات تخصصی و رعایت استاندارد‌های فنی در فرآیند انتقال، نگهداری، درمان و بازپروری گونه‌های جانوری تأکید کرد.

وی با اشاره به درخواست تأمین اعتبار از محل منابع استانی گفت: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل این مجموعه را پیگیری می‌کنیم تا امکان ارائه خدمات تخصصی درمان و بازپروری حیات‌وحش فراهم شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین بهبود وضعیت معیشتی محیط‌بانان و نیرو‌های عملیاتی را از دغدغه‌های جدی سازمان دانست و از پیگیری مطالبات کارکنان و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عملیاتی استان‌ها خبر داد.

انصاری با تأکید بر استفاده از ظرفیت خیرین محیط زیستی و صندوق ملی محیط زیست، از استان‌ها خواست برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های اولویت‌دار محیط زیستی از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.