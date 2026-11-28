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تیم فوتبال ساحلی ایران با شکست ژاپن در دیدار فینال جام ملتهای آسیا و درخشش علی میرشکاری بازیکن بوشهری توانست پنجمین قهرمانی خود در این رقابتها را کسب کند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دیدار فینال جام ملتهای فوتبال ساحلی ۲۰۲۶ تایلند از ساعت ۱۵ امروز (شنبه) به وقت تهران بین تیمهای ایران و ژاپن برگزار شد و در نهایت این ساحلیبازان کشورمان بودند که با شکست ۳ بر یک ژاپن برای پنجمین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند.
علی میرشکاری بازیکن بوشهری، سیدعلی داستان و موحد محمدپور زننده ۳ گل ایران بودند.
شاگردان علی نادری ۱۲ دقیقه وقت اول را با یک گل به قهرمان ۳ دوره آسیا واگذار کردند، اما علی میرشکاری بازیکن بوشهری ایران در وقت دوم گل مساوی را به ثمر رساند تا قفل دروازه ژاپن باز شود و در ۱۲ دقیقه پایانی هم سیدعلی داستان و موحد محمدپور توانستند گلهای دوم و سوم را به ثمر برسانند تا تیم ملی ایران قهرمان رقابتها شود.
علی میرشکاری، محمد معصومی زاده و سبحان فاله بوشهریها حاضر در این رقابتها بودند.
ایران و ژاپن پیش از این هم در فینال ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ رودرروی هم قرار گرفته بودند که تیم کشورمان در هر دو دیدار برنده و قهرمان شده بود.
ایران تاکنون ۴ بار در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی رسیده و ۵ مرتبه نیز عنوان سومی مسابقات را کسب کرده است.
در سال ۲۰۰۹ هم ایران یک بار به مقام چهارم این مسابقات دست یافته بود.