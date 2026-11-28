به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، دیدار فینال جام ملت‌های فوتبال ساحلی ۲۰۲۶ تایلند از ساعت ۱۵ امروز (شنبه) به وقت تهران بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شد و در نهایت این ساحلی‌بازان کشورمان بودند که با شکست ۳ بر یک ژاپن برای پنجمین بار جام قهرمانی را بالای سر بردند.

علی میرشکاری بازیکن بوشهری، سیدعلی داستان و موحد محمدپور زننده ۳ گل ایران بودند.

شاگردان علی نادری ۱۲ دقیقه وقت اول را با یک گل به قهرمان ۳ دوره آسیا واگذار کردند، اما علی میرشکاری بازیکن بوشهری ایران در وقت دوم گل مساوی را به ثمر رساند تا قفل دروازه ژاپن باز شود و در ۱۲ دقیقه پایانی هم سیدعلی داستان و موحد محمدپور توانستند گل‌های دوم و سوم را به ثمر برسانند تا تیم ملی ایران قهرمان رقابت‌ها شود.

علی میرشکاری، محمد معصومی زاده و سبحان فاله بوشهری‌ها حاضر در این رقابت‌ها بودند.

ایران و ژاپن پیش از این هم در فینال ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ رودرروی هم قرار گرفته بودند که تیم کشورمان در هر دو دیدار برنده و قهرمان شده بود.

ایران تاکنون ۴ بار در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی رسیده و ۵ مرتبه نیز عنوان سومی مسابقات را کسب کرده است.

در سال ۲۰۰۹ هم ایران یک بار به مقام چهارم این مسابقات دست یافته بود.