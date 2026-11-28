به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این موضوع در دیدار رسول روستائی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، مورد بررسی قرار گرفت.

روستائی با تأکید بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش‌های مختلف اظهار کرد: تجهیز مدارس به سامانه‌های خورشیدی، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، یک اقدام فرهنگ‌ساز و الگوساز است که می‌تواند دانش‌آموزان را با اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر آشنا کند و ادارات، دستگاه‌های اجرایی و صنایع را نیز به استفاده از ظرفیت فضا‌های بلااستفاده و پشت‌بام ساختمان‌ها برای تولید برق ترغیب کند.

وی با تشریح روند اجرای این طرح در استان افزود: در مرحله نخست، نصب ۹۰ نیروگاه خورشیدی در مدارس پیش‌بینی شده که تاکنون ۱۸ نیروگاه پنج کیلوواتی در شهرستان بویراحمد، پنج نیروگاه در شهرستان دنا و چهار نیروگاه در شهرستان کهگیلویه نصب شده و آماده اتصال به شبکه برق هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: ۹۰ نیروگاه دیگر نیز در مرحله دوم به استان اختصاص یافته که پس از انعقاد قرارداد سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با پیمانکار، عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

روستائی با اشاره به ظرفیت‌های استان در توسعه انرژی‌های پاک خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در مدارس می‌تواند نقطه شروعی برای گسترش مشارکت سایر بخش‌ها در تولید برق خورشیدی باشد و زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت انرژی خورشید در استان را فراهم کند.

در ادامه این دیدار، مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی مدارس گفت: سهمیه استان‌هایی که در نصب نیروگاه‌ها پیشرفت مناسبی نداشته باشند، حذف و به‌سرعت به استان‌های پیشرو واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به سرعت و ظرفیت بالای کهگیلویه و بویراحمد در اجرای این طرح، بر ضرورت تداوم روند اجرایی و بهره‌گیری مناسب از سهمیه اختصاص‌یافته به استان تأکید کرد.

بر اساس برنامه ملی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مدارس، در مرحله نخست ۱۲ هزار مدرسه کشور با نیروگاه‌های پنج کیلوواتی تجهیز می‌شوند که ظرفیت مجموع آنها به ۶۰ مگاوات می‌رسد. همچنین ظرفیت بالقوه نصب نیروگاه خورشیدی در مدارس کشور ده‌ها هزار واحد برآورد شده است