به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سبک کیوکوشین ماسودا استان فارس گفت: رقابت‌های جایزه بزرگ کاراته بانوان سبک کیوکوشین با شرکت کاراته کا‌هایی از ۶ استان کشور و ۱۲ شهرستان فارس در شهرستان آباده با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

پریسا محمدی افزود: بانوان کاراته کا از استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، خراسان رضوی، مرکزی، خوزستان و فارس در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت یک روز در سالن انقلاب شهر آباده به رقابت پرداختند.

رئیس سبک کیوکوشین ماسودا استان فارس گفت: نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی تیم منتخب استان فارس برای اعزام به مسابقات کشوری که در بهمن ماه در شیراز برگزار می‌شود راه پیدا می‌کنند.