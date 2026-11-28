به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار نهایی فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ تایلند، از ساعت ۱۵ به وقت کشورمان امروز (۷ آذر) بین تیم‌های ایران و ژاپن برگزار شد و در نهایت این ساحلی‌بازان کشورمان بودند که با شکست ۳ بر یک ژاپن، جام قهرمانی را برای پنجمین بار بالای سر بردند.

علی میرشکاری، سید علی داستان و موحد محمدپور زننده ۳ گل ایران بودند تا به این ترتیب، ساحلی‌بازان ایران در قهرمانی و شکست ژاپن در فینال هت‌تریک کرده باشند. ایران و ژاپن پیش از این هم در فینال دوره‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۲۳ جام ملت‌های آسیا رودرروی هم قرار گرفته بودند که تیم کشورمان در هر دو دیدار برنده و قهرمان شده بود.

شاگردان علی نادری ۱۲ دقیقه وقت اول را با یک گل به قهرمان ۳ دوره آسیا واگذار کردند، اما بازیکنان ایران در وقت دوم گل مساوی را به ثمر رساندند و در ۱۲ دقیقه پایانی هم توانستند گل دوم و سوم را به ثمر برسانند تا به قهرمانی دست یابند.

ایران تاکنون ۴ بار در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی رسیده و ۵ مرتبه نیز عنوان سومی مسابقات را کسب کرده است. در سال ۲۰۰۹ هم ایران یک بار مقام چهارم این مسابقات را به دست آورد.

در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها هم عمان با نتیجه ۸ بر ۴ لبنان را شکست داد و در جایگاه سوم رقابت‌ها قرار گرفت.