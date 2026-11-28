به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز گفت: سال گذشته عملیات مرمت و بهسازی ۳۸ واحد مسکونی متعلق به خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان مهریز به همت قرارگاه بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج مهریز انجام شد.

وی افزود: این اقدامات با همکاری فرمانداری شهرستان مهریز به اجرا درآمده و با هدف بهبود وضعیت سکونت خانواده‌های کم‌برخوردار و رفع مشکلات مسکن آنان صورت گرفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با اشاره به تداوم فعالیت‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی گفت: روند مرمت و بهسازی منازل خانواده‌های نیازمند در سال جاری نیز ادامه دارد و قرارگاه بسیج سازندگی در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار تلاش می‌کند.