یادواره شهدای کارگر و آیین تجلیل از کارگران بسیجی نمونه ادارات و کارخانجات خرمشهر همزمان با هفته بسیج در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ این مراسم به همت حوزه بسیج کارگری شهید عقیلی و ناحیه مقاومت بسیج سپاه خرمشهر و به میزبانی اداره آبفای این شهرستان برگزار شد.

در این آیین، از جمعی از کارگران بسیجی نمونه ادارات و کارخانجات خرمشهر به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در عرصه تولید و خدمت‌رسانی تجلیل شد.

رئیس اداره آبفای خرمشهر، با اشاره به نقش کارگران در پیشرفت و آبادانی کشور، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای جامعه کارگری تأکید کرد.

علی پورافضلی، افزود: کارگران و کارکنان ادارات و کارخانجات خرمشهر با تأسی از فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری شهدا، در مسیر رونق تولید، تقویت اقتصاد و خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند.

وی همچنین نقش بسیج را در تقویت روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری جامعه کارگری مؤثر دانست.

این مراسم با تجلیل از کارگران بسیجی نمونه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه کارگری به پایان رسید.