دارندگان اوراق سلف موازی استاندارد سکه می‌توانند در سرسید بر اساس سه روش تحویل فیزیکی سکه، اعمال اختیار فروش تبعی و تسویه ریالی بر مبنای قیمت پایانی گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا در آخرین جلسه معاملاتی سررسید، عملیات تسویه را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس امیدنامه منتشرشده و اطلاعیه‌های بورس کالای ایران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مهلت‌های قانونی برای تصمیم‌گیری درباره اوراق سلف موازی استاندارد سکه به منظور تکمیل فرآیند‌های اداره، تسویه ریالی، لجستیک و توزیع فیزیکی مسکوکات تعیین و اعلام شده است.

بر این اساس، روش‌های تسویه اوراق سلف موازی استاندارد سکه بانک مرکزی به این شرح است:

۱. تحویل فیزیکی سکه: این روش برای متقاضیان دارای مضربی صحیح از ۱۰۰۰ عدد اوراق امکان‌پذیر است و منوط به ثبت درخواست تحویل فیزیکی سکه در کارگزاری خود تا ۱۰ روز پیش از روز سررسید است.

۲. اعمال اختیار فروش تبعی: متقاضیان برای تسویه از طریق اعمال اختیار فروش تبعی باید تا تاریخ سررسید، فرم درخواست اعمال اختیار فروش را تکمیل کنند.

۳. تسویه ریالی: برای متقاضیانی که درخواست تحویل فیزیکی یا اعمال اختیار فروش را تکمیل نکرده باشند، بر مبنای قیمت پایانی گواهی سپرده سکه طلا در بورس کالا در سررسید (آخرین جلسه معاملاتی) تسویه ریالی انجام می‌شود.

بانک مرکزی اوراق سلف موازی استاندارد سکه را با هدف پوشش تقاضای احتیاطی جامعه، مدیریت نقدینگی و تشویق معامله‌گران به سرمایه‌گذاری در اوراق و ابزار‌های جایگزین فروش فیزیکی طلا و مسکوکات منتشر کرده است و طبق اعلام قبلی، آمادگی کامل دارد تعهدات خود را در قبال تسویه اوراق به روش مورد درخواست متقاضیان در زمان‌های پیش‌بینی‌شده، به طور کامل انجام دهد.