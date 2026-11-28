واردات دانه سورگوم از برزیل بدون ارجاع به سازمان حفظ نباتات در مرحله ثبت سفارش امکان‌پذیر است، اما ترخیص این محصول به دریافت مجوز قرنطینه‌ای و بررسی کارشناسان گمرک نیاز دارد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط ریست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه‌ای، ضوابط واردات دانه سورگوم از برزیل با کد تعرفه ۱۰۰۷۹۰۰۰ را اعلام کرد.

بر اساس این ابلاغیه، دانه سورگوم وارداتی از برزیل در گروه کالاهای با ریسک قرنطینه‌ای متوسط قرار گرفته و واردات آن در مرحله ترخیص مستلزم دریافت مجوز از سازمان حفظ نباتات کشور است.

بر این اساس، در مرحله ثبت سفارش نیازی به ارجاع پرونده به سازمان حفظ نباتات نیست، اما هنگام ترخیص، ارجاع پرونده به کارشناسان قرنطینه گیاهی مستقر در گمرک ورودی الزامی است.

بازدید و بررسی محموله نیز مطابق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفظ نباتات انجام شد.