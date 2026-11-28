رئیس سازمان بهزیستی کشور، توسعه اقتصاد نقره‌ای را راهکاری برای تبدیل سالمندی به فرصتی اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: سال گذشته ۱۳ هزار سالمند در این حوزه وارد بازار اشتغال شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست خبری به مناسبت هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه اعتبارات، حمایت از جامعه هدف و توسعه خدمات اظهار کرد: مأموریت‌های سازمان بهزیستی در دو بخش خدمات عمومی و خدمات اختصاصی به جامعه هدف تعریف می‌شود. بخشی از خدمات این سازمان به همه افراد جامعه اختصاص دارد از جمله پیشگیری از معلولیت‌ها، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، خدمات مرتبط با سالمندان و سایر خدمات عمومی که همه شهروندان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.

وی افزود: بخش دیگری از مأموریت‌های سازمان بهزیستی به جامعه هدف اختصاص دارد که عمده آن را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. زنان سرپرست خانوار، فرزندان تحت سرپرستی، کودکان کار و خیابان، کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده و سایر گروه‌های دریافت‌کننده خدمات کاهش آسیب نیز در این بخش قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار جامعه هدف این سازمان گفت: یک میلیون و ۷۱۱ هزار و ۱۶۴ نفر از افراد دارای معلولیت به‌عنوان جامعه هدف از خدمات سازمان بهزیستی بهره‌مند هستند. در مجموع نیز بیش از ۷ میلیون نفر از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

حسینی با اشاره به افزایش حمایت‌های مالی از جامعه هدف اظهار کرد: میزان یارانه‌ها و مستمری‌هایی که به جامعه هدف سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود در طول فعالیت دولت رشد ۱۵۸ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه مأموریت‌های سازمان بهزیستی با اختیارات، ساختار و اعتبارات آن تناسب ندارد، افزود: این سازمان فعالیت خود را با ۶ مأموریت آغاز کرد و در حال حاضر ۱۷۲ مأموریت بر عهده دارد در حالی که در ساختار اداری از جایگاه معاون رئیس‌جمهور به معاونت وزارتخانه تنزل پیدا کرده است. به همین دلیل میان گستردگی مأموریت‌ها از یک سو و اختیارات، ساختار و منابع مالی از سوی دیگر، نوعی ناترازی وجود دارد.

حسینی ادامه داد: یکی از موضوعات محوری در مدیریت سازمان، تأمین منابع مالی و از سوی دیگر هزینه‌کرد صحیح و افزایش بهره‌وری است تا بتوانیم کیفیت و فراگیری خدمات را ارتقا دهیم. برای نزدیک شدن به این هدف، مجموعه‌ای از راهکار‌ها را دنبال کرده‌ایم که افزایش اعتبارات، ارتقای بهره‌وری، توسعه مشارکت‌ها، تقویت ظرفیت‌های درونی سازمان و ایجاد چرخش‌های تحول‌آفرین از جمله آنهاست.

بهره‌برداری از ۵۸ طرح بهزیستی در هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به برنامه‌های عمرانی و افتتاح طرح‌های این سازمان گفت: در طول سال سه مناسبت برای افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های سازمان بهزیستی مورد توجه قرار می‌گیرد که شامل هفته بهزیستی، هفته دولت و هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت است.

وی افزود: در هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت، ۵۸ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد، ۲۸ طرح مربوط به مراکز شبانه‌روزی و ۲۷ طرح مربوط به مراکز روزانه، غربالگری و سایر خدمات مرتبط است.

افزایش ۴.۲ برابری اعتبارات سازمان بهزیستی

حسینی با تشریح روند افزایش اعتبارات سازمان بهزیستی اظهار کرد: زمانی که مسئولیت سازمان را تحویل گرفتیم، مجموع اعتبارات آن برای ارائه خدمات به جامعه هدف حدود ۵۰ همت بود که اکنون به ۲۰۹ همت رسیده است. به این ترتیب اعتبارات سازمان ۳۱۷.۵ درصد رشد داشته و به ۴.۲ برابر افزایش یافته است.

وی درباره اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز گفت: ما خود را مدعی‌العموم اجرای این قانون می‌دانیم و افراد دارای معلولیت نیز به‌حق مطالبات جدی از دولت و حاکمیت در زمینه اجرای کامل آن دارند. اعتبارات این قانون در زمان آغاز فعالیت ما حدود ۱۳ همت بود که اکنون به ۸۲ همت رسیده است؛ به این ترتیب، اعتبارات این بخش حدود ۵۲۱ درصد رشد کرده و ۶.۲ برابر شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اینکه افزایش اعتبارات به معنای رفع کامل کمبود‌ها نیست، تصریح کرد: در حوزه افزایش منابع مالی همچنان عقب‌ماندگی داریم. افراد دارای معلولیت به‌درستی مطالبه می‌کنند که با وجود افزایش اعتبارات، از یک سو نرخ تورم نیز افزایش یافته و از سوی دیگر، منابع تخصیص‌یافته همچنان با میزان اعتبار موردنیاز برای اجرای کامل قانون فاصله دارد. این مطالبه کاملاً درست است و ما باید برای کاهش این فاصله تلاش کنیم.

حسینی با اشاره به روند تحقق اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۶۲ درصد از اعتبارات موردنیاز این قانون محقق شده بود، اما این میزان در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۴ درصد رسیده است؛ به عبارتی، میزان تحقق اعتبارات موردنیاز در این دوره نزدیک به هفت برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هرچند این رشد قابل توجه است، اما همچنان با تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات موردنیاز فاصله زیادی داریم. هفته بزرگداشت افراد دارای معلولیت فرصت مناسبی است تا با تمرکز بیشتر بر این مطالبه، تلاش کنیم منابع موردنیاز برای اجرای کامل قانون تأمین شود.

ضرورت کاهش فاصله قیمت تمام‌شده خدمات مراکز بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از مراکز ارائه‌دهنده خدمات به افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم برای سازمان، مراکز شبانه‌روزی و روزانه است که حدود ۳۵۰۰ مرکز را شامل می‌شوند و وظیفه ارائه خدمات تخصصی و باکیفیت به افراد دارای معلولیت در گروه‌های مختلف را بر عهده دارند.

حسینی افزود: هر اندازه بتوانیم سهم بیشتری از قیمت تمام‌شده خدمات این مراکز را پرداخت کنیم و فاصله میان هزینه واقعی ارائه خدمات و اعتباری را که به آنها اختصاص می‌دهیم کاهش دهیم، در حقیقت به ارتقای کیفیت خدمات به افراد دارای معلولیت کمک کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: پرداخت اعتبارات متناسب با هزینه‌های واقعی مراکز، نقش مهمی در حفظ کیفیت خدمات و استمرار فعالیت آنها دارد و باید برای کاهش این فاصله تلاش کنیم.